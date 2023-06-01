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Принесение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя состоится четвертого июня

Принесение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя состоится четвертого июня

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил, что икона преподобного Андрея Рублева «Троица» будет принесена в Храм Христа Спасителя четвертого июня.

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