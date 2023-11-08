Глобальный дебют смартфонов FreeYond M6, FreeYond M5 5G и планшета FreeYond A5 состоится 11 ноября

Производитель смартфонов, носимых устройств и периферии FreeYond объявил о предстоящей глобальной премьере смартфонов FreeYond M6 и FreeYond M5 5G, а также планшета FreeYond A5, которая пройдёт 11 ноября в рамках фестиваля Double 11 Global Shopping Festival, также известного как Singles Day (День холостяков) на интернет-площадке AliExpress.