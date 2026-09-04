Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

World's Largest Sovereign Wealth Fund Cuts Treasury Holdings... But It's Not What You Think

World's Largest Sovereign Wealth Fund Cuts Treasury Holdings... But It's Not What You Think

World's Largest Sovereign Wealth Fund Cuts Treasury Holdings. But It's Not What You Think The headlines are running rampant this morning as the world's largest (and most transparent) sovereign wealth fund - Norway's Government Pension Fund - has proposed reducing the amount of government bonds in its $2.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым