World's Largest Sovereign Wealth Fund Cuts Treasury Holdings. But It's Not What You Think The headlines are running rampant this morning as the world's largest (and most transparent) sovereign wealth fund - Norway's Government Pension Fund - has proposed reducing the amount of government bonds in its $2.
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