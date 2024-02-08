Белый дом выразил готовность работать с любым главкомом ВСУ

Власти США готовы сотрудничать в любым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во время брифинга 8 февраля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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