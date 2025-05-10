«Храм - харам»: Пахлавон все предумсмотрел - купил канистру, бензин и зажигалку, но не учел один важный факт

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Молодой парень, иностранец из Таджикистана, Пахлавон Курбонов, хотел, говорят, поджечь Покровский кафедральный собор! Покупка топлива и путь к собору Всё случилось в апреле 2025 года.

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