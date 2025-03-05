Square Enix наконец удалила Denuvo из Final Fantasy XVI, но никому об этом не сказала Вышедши...

Square Enix наконец удалила Denuvo из Final Fantasy XVI, но никому об этом не сказалаВышедший прошлой осенью на ПК фэнтезийный ролевой боевик Final Fantasy XVI от японского издателя и разработчика Square Enix с недавним обновлением лишился антипиратской защиты Denuvo.