Бывший украинский боец: ВСУ пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев

В ВСУ распространена практика ликвидации сдающихся в плен украинских военнослужащих, заявил в беседе с РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей, ранее перешедший на сторону РФ.
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