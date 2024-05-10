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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Участие Джейлена Брансона в 3-м матче серии с «Индианой» под вопросом

«Нью-Йорк» поместил разыгрывающего в список травмированных с пометкой «под вопросом». Брансона беспокоит повреждение стопы, которое он получил во время предыдущей встречи серии (2-0).

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