Ученые научили роборуку элементам рассудочной деятельности

Коллектив разработчиков из Московского физико-технического института, Института искусственного интеллекта AIRI и ФИЦ «Информатика и управление» РАН разработали алгоритмы машинного обучения на основе языковых моделей, которые помогут роботам ориентироваться в окружающей обстановке без участия оператора.