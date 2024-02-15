Ученые научили роборуку элементам рассудочной деятельности

Коллектив разработчиков из Московского физико-технического института, Института искусственного интеллекта AIRI и ФИЦ «Информатика и управление» РАН разработали алгоритмы машинного обучения на основе языковых моделей, которые помогут роботам ориентироваться в окружающей обстановке без участия оператора.
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