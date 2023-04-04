Заноза

13 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Чикалев
    Ушки Шольца забыли...Весь мир встанет ...
  • Иван Агеев
    В плен они бы и рады, да загранотряды из бандеровцев не пускают...У хлопцев кончила...
  • Владимир Петросов
    "...создан платный частный музей ракетных войск стратегического назначения..." Теперь раструбят по всему свету, что Р...Сорок натовских о...

Украина думку думает: Что будет с самостийной трубой и бюджетом, когда Россия поставки газа остановит

Украина думку думает: Что будет с самостийной трубой и бюджетом, когда Россия поставки газа остановит

Как в новых условиях Россия поставляет топливо в Европу, и как долго это будет продолжаться? Как говорится в заявлении компании, «Газпром» получил подтверждение от украинской стороны на прокачку транзитом через Украину в Европу 37,4 млн куб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх