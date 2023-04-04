Украина думку думает: Что будет с самостийной трубой и бюджетом, когда Россия поставки газа остановит

Как в новых условиях Россия поставляет топливо в Европу, и как долго это будет продолжаться? Как говорится в заявлении компании, «Газпром» получил подтверждение от украинской стороны на прокачку транзитом через Украину в Европу 37,4 млн куб.
Как в новых условиях Россия поставляет топливо в Европу, и как долго это будет продолжаться? Как говорится в заявлении компании, «Газпром» получил подтверждение от украинской стороны на прокачку транзитом через Украину в Европу 37,4 млн куб.
Свежие комментарии