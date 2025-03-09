Маск назвал санкции против украинских олигархов ключом к миру В США впервые заговорили о санкциях против украинских олигархов.
"Это немедленно прекратится": Маск нашел главный ключ к миру на Украине
Комментарии
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Иван Ураганов
Отключи Star Link и хохлы останутся слепыми и глухими,и военные действия тут же прекратятся.
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20 час.
Светлана
согласитесь- они очень рискуют.
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18 час.
Игорь Кузнецов
Заявление "громкое", только вряд ли выполнимое. Защита частной собственности в приоритете - трудно доказать источник доходов, да и кто этим будет заниматься. Вот Трамп объявил о запуске программы «золотого вида на жительство» за $5 млн. И кто будет спрашивать источник их происхождения?
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18 час.
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