"Это немедленно прекратится": Маск нашел главный ключ к миру на Украине

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Комментарии
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Иван Ураганов
Отключи Star Link и хохлы останутся слепыми и глухими,и военные действия тут же прекратятся.
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20 час.
Светлана
согласитесь- они очень рискуют.
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18 час.
Игорь Кузнецов
Заявление &quot;громкое&quot;, только вряд ли выполнимое. Защита частной собственности в приоритете - трудно доказать источник доходов, да и кто этим будет заниматься. Вот Трамп объявил о запуске программы «золотого вида на жительство» за $5 млн. И кто будет спрашивать источник их происхождения?
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18 час.
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