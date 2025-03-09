"Это немедленно прекратится": Маск нашел главный ключ к миру на Украине

Игорь Кузнецов

Заявление "громкое", только вряд ли выполнимое. Защита частной собственности в приоритете - трудно доказать источник доходов, да и кто этим будет заниматься. Вот Трамп объявил о запуске программы «золотого вида на жительство» за $5 млн. И кто будет спрашивать источник их происхождения?