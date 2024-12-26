ЗРК «Гибка-С» ликвидировал украинскую «Бабу-ягу» на дальности 2,5 км

Военные «Центра» обеспечили прикрытие группировки на красноармейском направлении Расчет ЗРК «Гибка-С» группировки войск «Центр» ликвидировал боевой гексакоптер украинской армии на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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