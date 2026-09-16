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Татар-информ

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«Ак Барс» проведет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе

«Ак Барс» проведет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе

Фото: телеграм-канал ХК "Ак Барс" «Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы, сообщает пресс-служба казанского клуба.

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