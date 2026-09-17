iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Серверные процессоры Apple Baltra могут получит поддержку Nvidia NVLink Fusion

Серверные процессоры Apple Baltra могут получит поддержку Nvidia NVLink Fusion

Apple хочет продавать свои серверы сторонним компаниям? Процессоры Apple Baltra, которые компания разрабатывает для собственных серверов, создаются совместно с Broadcom, а теперь сообщается, что купертинский гигант рассматривает возможность использования технологии Nvidia NVLink Fusion при создании этих процессоров.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым