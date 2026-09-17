Серверные процессоры Apple Baltra могут получит поддержку Nvidia NVLink Fusion

Apple хочет продавать свои серверы сторонним компаниям? Процессоры Apple Baltra, которые компания разрабатывает для собственных серверов, создаются совместно с Broadcom, а теперь сообщается, что купертинский гигант рассматривает возможность использования технологии Nvidia NVLink Fusion при создании этих процессоров.
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