Серверные процессоры Apple Baltra могут получит поддержку Nvidia NVLink Fusion

Apple хочет продавать свои серверы сторонним компаниям? Процессоры Apple Baltra, которые компания разрабатывает для собственных серверов, создаются совместно с Broadcom, а теперь сообщается, что купертинский гигант рассматривает возможность использования технологии Nvidia NVLink Fusion при создании этих процессоров.