У Роналду 4 гола в 20 матчах сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»

Нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча в текущем сезоне. Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче сборных Португалии и Уругвая (2:0) на ЧМ-2022, хотя изначально на него был записан гол хавбека Бруну Фернандеша.