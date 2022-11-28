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У Роналду 4 гола в 20 матчах сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»

Нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча в текущем сезоне. Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче сборных Португалии и Уругвая (2:0) на ЧМ-2022, хотя изначально на него был записан гол хавбека Бруну Фернандеша.

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