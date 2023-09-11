Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Леброн Джеймс порадовался за Денниса Шредера, который стал MVP чемпионата мира-2023

Леброн Джеймс порадовался за Денниса Шредера, который стал MVP чемпионата мира-2023

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил разыгрывающего сборной Германии Денниса Шредера с победой на чемпионате мира-2023 и завоеванием приза MVP турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх