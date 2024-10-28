ФЕРРИТИН Основная функция железа, жизненно важная для нас, это перенос кислорода к клеткам и тканям.
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ФЕРРИТИН Основная функция железа, жизненно важная для нас, это перенос кислорода к клеткам и тканям.