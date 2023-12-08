Пленные ВСУшники отъелись, уверены в обмене и готовы вернуться в строй – Басурин

Виктор Горшков

Пленных во время СВО необходимо отправлять на стройки ,для восстановления и за это время реально узнать ,кто чем дышит. Обменивать больных,раненых и т.д.. Но большой вопрос,как выручать наших ребят. Ни все так просто,но наши специ работают