Политнавигатор ВСУ оказывают серьёзное сопротивление, поскольку не только являются мотивированным противником, но и зачастую считают себя ментально русскими.
Пленные ВСУшники отъелись, уверены в обмене и готовы вернуться в строй – Басурин
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Зачем нам нахлебники, расстрел на месте!
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17 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
По законам военного времени хлопот меньше
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15 час.
Виктор Горшков
Пленных во время СВО необходимо отправлять на стройки ,для восстановления и за это время реально узнать ,кто чем дышит. Обменивать больных,раненых и т.д.. Но большой вопрос,как выручать наших ребят. Ни все так просто,но наши специ работают
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2 час.
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