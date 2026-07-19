📍А сколько у вас? В разгаре пора отпусков. Надеемся, кому-то из вас удалось хотя бы ненадолго вырваться в место, где вы мечтали побывать.
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📍А сколько у вас? В разгаре пора отпусков. Надеемся, кому-то из вас удалось хотя бы ненадолго вырваться в место, где вы мечтали побывать.
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