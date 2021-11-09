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Мировое правительство и «шапочка из фольги». Как это работает? Разбираем на конкретном примере

Мировое правительство и «шапочка из фольги». Как это работает? Разбираем на конкретном примере

Мнения фактчекеров по достоверности фактов в этой публикации разделились: возможно, она содержит недостоверную информацию.

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Любовь Ивановна
Всегда виноват кто то ! И где то! Как говорится на любого мудреца довольно просто ты! Вы нас зачем то грузите не нашим уровнем, наша сила в единении ! Взглядов поступков и действий в рамках закона. Вот Рокфеллер вот система, а надо начинать с себя,хотя бы бычки в урну кидать и водку с пивом перестать дегустировать. И результат не заставит себя ждать.
Александр
Херня полная, словоблудие. Верите ли вы в бога.\ Я нет . Ну а что вам остается - поверьте в мировое правительство, золотой миллиардю юююХюююююня

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