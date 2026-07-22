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Царьград

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Эксперт Семеренко: зарплаты плиточников в Москве сравнялись с доходами стоматологов

Эксперт Семеренко: зарплаты плиточников в Москве сравнялись с доходами стоматологов

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко сообщил, что зарплаты представителей рабочей профессии почти сравнялись с доходами одних из самых высокооплачиваемых медицинских специалистов.

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