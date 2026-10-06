Российские войска освободили Голубково в Запорожской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Тимур Шерзад06-10-2026 11:53 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Голубково в зоне проведения специальной военной операции.
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