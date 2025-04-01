Британские коммандос помогли втянуть ЦРУ в самое сердце конфликта на Украине.Группа британских спецназовцев вывезла украинских генералов из Киева в штаб-квартиру, где западные военачальники планировали нанести поражение России.
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