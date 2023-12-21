Boeing близок к возобновлению поставок 737 MAX в Китай после одобрения регулятора

Американская компания Boeing получила разрешение авиационного регулятора Китая, что еще на один шаг приблизило ее к возобновлению поставок самолетов 737 MAX в страну после более чем четырехлетнего периода приостановки поставок, сообщает издание The Air Current.
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