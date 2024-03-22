Февральский экспорт Японии превысил ожидания экспертов

Фондовые рынки позитивно оценили февральские данные по экспорту в Японии. Несмотря на то, что рост показателя был ниже январских значений, зафиксированных на уровне 11,9%, показатель следующего месяца в 7,8% тоже считается сильным приростом экспорта.
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