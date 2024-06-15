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Lada Vesta подорожала в два раза

Lada Vesta подорожала в два раза

За последние годы стоимость автомобиля Lada Vesta значительно выросла. Так, три года назад модель Lada Vesta Comfort стоила около 764,9 тысячи рублей, но уже через год ее цена достигла 896,9 тысячи рублей.

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