Российская сторона рассчитывает, что США дадут адекватную оценку действиям главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне его заявлений о якобы стремлении к миру и продолжающихся налетов украинских БПЛА в Чёрном море.
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