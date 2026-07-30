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Захарова: Россия рассчитывает, что США приструнят Зеленского

Захарова: Россия рассчитывает, что США приструнят Зеленского

Российская сторона рассчитывает, что США дадут адекватную оценку действиям главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне его заявлений о якобы стремлении к миру и продолжающихся налетов украинских БПЛА в Чёрном море.

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