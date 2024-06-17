Взрыв газопровода произошел в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Мощные взрывы прогремели на территории подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Подробности о последствиях озвучил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин в своих социальных сетях.
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