НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MainStyles

71 подписчик

BTS отказались от участия в «Грэмми» в знак протеста против новой категории для азиатской поп-музыки

BTS объявили, что не будут участвовать в отборе на премию «Грэмми» 2027 года. Решение стало реакцией на введение новой номинации «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки», которую Академия звукозаписи представила в июне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии