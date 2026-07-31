BTS отказались от участия в «Грэмми» в знак протеста против новой категории для азиатской поп-музыки

BTS объявили, что не будут участвовать в отборе на премию «Грэмми» 2027 года. Решение стало реакцией на введение новой номинации «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки», которую Академия звукозаписи представила в июне.
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