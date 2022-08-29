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В Новосибирске автомобиль задавил насмерть мужчину, который его чинил

В Новосибирске автомобиль задавил насмерть мужчину, который его чинил

В Новосибирске автомобиль задавил насмерть мужчину, который занимался его ремонтом. Трагедия произошла на территории СНТ "Нива" в Советском районе в минувшие выходные, о ней представители администрации района рассказали на совещании в понедельник.

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