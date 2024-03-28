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В Сочи и Краснодаре стоимость вторичного жилья растет быстрее, чем в других регионах России

В Сочи и Краснодаре стоимость вторичного жилья растет быстрее, чем в других регионах России

В Сочи и Краснодаре стоимость вторичного жилья растет быстрее, чем в других регионах РоссииСочи и Краснодар оказались в списке городов, где быстрее всего с начала 2024 года  растет стоимость квадратного метра в квартирах вторичного сектора.

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