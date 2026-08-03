Сборной России присудили победу после отказа Новой Зеландии провести матч

Сборной России по футзалу засчитали техническую победу над командой Новой Зеландии в рамках турнира Continental Futsal Championship, который проходит в Таиланде, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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