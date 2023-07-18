Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов

Президент России Владимир Путин дал указание скорректировать Стратегию национальной политики страны до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, которые присоединились к Российской Федерации в результате референдумов и договоров о вхождении.
Президент России Владимир Путин дал указание скорректировать Стратегию национальной политики страны до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, которые присоединились к Российской Федерации в результате референдумов и договоров о вхождении.
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