Регионы России

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Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов

Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов

Президент России Владимир Путин дал указание скорректировать Стратегию национальной политики страны до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, которые присоединились к Российской Федерации в результате референдумов и договоров о вхождении.

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