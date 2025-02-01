Продажи мотоциклов в 2024 год

В прошлом году в России было продано рекордное количество новых мотоциклов. По данным агентства АВТОСТАТ, за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 43 тысячи новых мотоциклов, что на 58% больше, чем в 2023-м.
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