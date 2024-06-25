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Интересные новости приходят с Запада: Financial Times пишет, что США рассматривает вариант возврата "замороженных" российских активов

Интересные новости приходят с Запада: Financial Times пишет, что США рассматривает вариант возврата "замороженных" российских активов

Сегодня 27K прочитали  Экономика Больше по теме Здравствуйте, друзья! Видимо заморозка российских активов не была такой уж хорошей идеей.

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