Минниханов встретился с секретарем комитета КПК провинции Сычуань

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с секретарем комитета комитета КПК провинции Сычуан. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках российско-китайских отношений и ряд других тем.
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