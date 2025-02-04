В центре Омска 16-летний подросток провалился под лед реки. Когда его вытащили, он отказался ехать в больницу.
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В центре Омска 16-летний подросток провалился под лед реки. Когда его вытащили, он отказался ехать в больницу.