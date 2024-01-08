Ветер до 25 метров в секунду ожидается в Красноярском крае

Сильный ветер ожидается 9 января в Красноярском крае. Об этом сообщили в МЧС. По прогнозам синоптиков, в центральных районах края ожидается очень сильный ветер с порывами 25 метров в секунду и более, метель.
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