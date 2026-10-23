Минэнерго России предложило премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить нефтяникам поднять цены на АЗС ещё на 2,1 рубля за литр бензина и дизеля.
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