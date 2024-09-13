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Пётр I создал флот России – это сознательная и циничная ложь

Пётр I создал флот России – это сознательная и циничная ложь

Миф о создании Петром I русского флота уже прочно вошёл в сознание россиян, его может подтвердить вам любой ученик средней школы, да ещё процитирует фразу, якобы сказанную Петром в Боярской думе 30 октября 1696 года: «Российскому флоту быть!» А была ли эта фраза вообще сказана? Однако, в той же школьной программе есть поход Вещего Олега на Константинополь, который поставил 2000 ладей на колёса.

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