Пётр I создал флот России – это сознательная и циничная ложь

Миф о создании Петром I русского флота уже прочно вошёл в сознание россиян, его может подтвердить вам любой ученик средней школы, да ещё процитирует фразу, якобы сказанную Петром в Боярской думе 30 октября 1696 года: «Российскому флоту быть!» А была ли эта фраза вообще сказана? Однако, в той же школьной программе есть поход Вещего Олега на Константинополь, который поставил 2000 ладей на колёса.