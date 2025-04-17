В МВД России рассказали о способах защиты от телефонных мошенников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России порекомендовало гражданам активнее использовать антифрод-решения, предоставляемые мобильными операторами, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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