Avia.pro - СМИ Недавняя история из Хадыженска снова заставила многих задуматься о том, кто и как получает помощь от государства.
Ещё одна семья получила свидетельство о соц. выплате на приобретение жилого помещения
Комментарии
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Амара Карпова
Господи где же находят таких "чиновниц" в России😱одна краще другой🤮на свалке,похоже💯это жирная свинья тоже из кишлака? На нары ее с подругой купецкой💩💩
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Вся эта вакханалия с незаконной выдаче бесплатных квартир мигрантам дело рук Британии и США (USAID). Надо срочно пресечь этот беспредел, разрушающий единство исконных народов России. Надо жестко наказывать всех муниципальных мздоимцев.
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1 д.
Александр Котов
В первую очередь врагами русских становятся чиновники. Чурок ни кто не звал в Россию, пусть валят в свой аул.
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9 час.
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