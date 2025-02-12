Ещё одна семья получила свидетельство о соц. выплате на приобретение жилого помещения

Амара Карпова Господи где же находят таких "чиновниц" в России😱одна краще другой🤮на свалке,похоже💯это жирная свинья тоже из кишлака? На нары ее с подругой купецкой💩💩

АС Александр Сысоев Вся эта вакханалия с незаконной выдаче бесплатных квартир мигрантам дело рук Британии и США (USAID). Надо срочно пресечь этот беспредел, разрушающий единство исконных народов России. Надо жестко наказывать всех муниципальных мздоимцев.