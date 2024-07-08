«Военная хроника»: НАТО перебрасывает авиацию из-за ракетного удара по Украине

«Военная хроника» пишет, что НАТО экстренно перебрасывает авиацию из-за ракетного удара по Украине «В эти минуты к польской границе спешно гонят «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл», — говорится в материале.