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Что случилось ночью, 30 ноября 2024 года

Что случилось ночью, 30 ноября 2024 года

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал новый на Украине. Он связал прекращение активных боевых действий и отказ от стремления вернуть территории вооруженным путем с немедленным принятием части страны в НАТО.

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