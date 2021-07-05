Йенс Столтенберг и его пьеса абсурда

В середине июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете «Welt» с отеческим беспокойством, заботой и призывом увеличить военные расходы разъяснил европейцам, что Россия активна в Арктике, усиливает своё присутствие в Средиземноморье, но, главное, она непозволительно и нагло приблизилась к внешним границам НАТО! Да, Россия активна в Арктике, причём эта активность насчитывает, по крайней мере, полтысячелетия, именно тогда началось освоение прилегающих к Русскому государству арктических морей.