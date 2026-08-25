Моуринью об отношении арбитров к Винисиусу: «Соперники чувствуют, что им позволено, но если Вини проявит агрессию, его удалят – разница очевидна. Не считаю испанских судей друзьями Негрейры, уверен в их честности»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что уверен в честности судей в Испании. На третьей минуте матча с « Эспаньолом » в Ла Лиге (2:1) хавбек каталонцев Алекс Калатрава сбил вингера соперника Винисиуса Жуниора и затем ударил ногой по спине, но арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал испанца.