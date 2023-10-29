Бремя кончилось: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 выполнили предписания ФАС, которая потребовала от бизнеса отказаться от взимания такой платы.
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