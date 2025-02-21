Депутат Бахарев: банкам нужно создать нормы по наказанию за операции с обманом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала наказывать банки, допустившие мошеннические операции. В беседе с сайтом «Абзац» ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
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