Генпрокуроры республиканских штатов напомнили Байдену о правах Техаса

REUTERS/Jose Luis Gonzalez Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов Америки отправили на имя президента США Джо Байдена письмо, в котором напомнили главе государства о праве Техаса на самостоятельную защиту своего участка границы с Мексикой, сообщил телеканал Fox News.