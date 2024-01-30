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Генпрокуроры республиканских штатов напомнили Байдену о правах Техаса

Генпрокуроры республиканских штатов напомнили Байдену о правах Техаса

REUTERS/Jose Luis Gonzalez Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов Америки отправили на имя президента США Джо Байдена письмо, в котором напомнили главе государства о праве Техаса на самостоятельную защиту своего участка границы с Мексикой, сообщил телеканал Fox News.

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