Эксперт Семеренко рассказала, как адаптироваться на новой работе

Следует проявлять инициативу Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в разговоре с РИАМО сообщила, что для более быстрой адаптации в новом коллективе работнику важно быть позитивно настроенным, максимально собранным и вовлеченным в трудовой процесс.