Эксперт Семеренко рассказала, как адаптироваться на новой работе

Следует проявлять инициативу Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в разговоре с РИАМО сообщила, что для более быстрой адаптации в новом коллективе работнику важно быть позитивно настроенным, максимально собранным и вовлеченным в трудовой процесс.
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